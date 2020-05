Anwärter für höhere Weihen

at // Karl Krammer ist, wenn es um den ORF geht, fast immer irgendwie im Spiel. Ob vor oder hinter den Kulissen. WirtschaftsBlatt-Chefredakteur Wolfgang Unterhuber sieht Krammer derzeit als neuen ORF-Generaldirektor gehandelt, da sich das Kabinett Faymann eine neue ORF-Führung zur Seite stellt. Unterhuber macht in dem Zusammenhang darauf aufmerksam, "sollte das ORF-Management - in großkoalitionärer Eintracht - wirklich ausgetauscht werden, wird die Regierung der Öffentlichkeit die Millionen-Abfertigungen für die vorzeitigen Vertragsauflösungen erklären dürfen". Mit der medialen Kompetenz von Bundeskanzler Werner Faymann dürfte dies keine besondere Hürde darstellen.