Antizyklischer Schritt

at // "Wir haben berücksichtigt, dass der Werbemarkt zurückgeht. Und ob es riskant ist, ist eine gute Frage - wir sind überzeugt, dass es die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit ist." So argumentiert Reinhold Gmeinbauer, Geschäftsführer der Presse, die Einführung der am kommenden Sonntag erstmals erscheinenden "Presse am Sonntag" im heutigen WirtschaftsBlatt. Er argumentiert die Einführung als "antizyklischen Schritt" und ist überzeugt, dass für Qualitätszeitungen immer Potenzial vorhanden ist.