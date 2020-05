at // Der im niederösterreichischen Maria Anzbach ansässige Petmedia Verlag erweitert sein Printmedien-Portfolio um das Magazin Tierzuliebe. Angelehnt an das gleichnamige ORF-Format werden Monat für Monat Themen aus der gesamten Tierwelt sowie das Spannungsfeld Mensch-Tier erörtert. Die erste Ausgabe erscheint in einer Startauflage von 33.000 Stück. Petmedia verlegt das Hundemagazin Wuff.