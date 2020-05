Antizyklisch investieren

de, at, ch // Unilever beabsichtigt, nach einem Sparkurs im Vorjahr und der Werbebudget-Kürzung, 2009 der Konjunkturentwicklung entgegengesetzt in Kommunikation zu investieren. In Media und "andere Marketingaktivitäten" skizziert Andrea Schmidt, seit April Vice President Marketing und für das Marketing in den Märkten Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich.