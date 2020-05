at // Spar-Vorstandsvorsitzender Gerhard Drexel kündigt an, den zu erwartenden Konjunktureinbruch mit antizyklischen Methoden abzufedern. Spar hat ein Konjunkturpaket geschnürt. Darin sind 500 Millionen Euro Investitionsbudget enthalten. Fast die Hälfte ist für Österreich vorgesehen. Und das Lebensmitteleinzelhandel-Unternehmen will bis tausend neue Arbeitsplätze, primär im Verkauf, schaffen.