Antenne Nausner

Udo Udo Huber

In diesen drei Stunden erfüllt Nausner Hörerwünsche. Und Udo Huber' s Chartshow am Antenne-Wochenende wird zweimal zu hören sein. Darüber hinaus wird mit dem Sendestart in St. Pölten der Verkehrsservice und die Wetternachrichten auf Niederösterreich ausgedehnt.



atmedia.at/strong>