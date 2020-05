Antenne für Hippolytanen

Sendelücken schließen

Damit schließt Antenne eine zwischen Wien und Salzburg bestehende Versorgungslücke. Parallel dazu wird die Morgenshow mit Alex Nausner um eine Stunde von 5 bis 11 Uhr verlängert. Nach dem Sender in St. Pölten geht demnächst auch ein Sendestandort in der Region Kitzbühel on air. Die Antenne erhöht damit ihre technische Reichweite um etwa 90.000 Hörer.



