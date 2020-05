Ansteigende TV-Formkurve

Marke und Umfeld

In bestimmten Märkten, Mindshare nennt Argentinien und Spanien, schaute "jeweils knapp ein Drittel der unter 49-Jährigen" die Top-Spiele ihrer Teams. Und wie nahezu bei jedem TV-Großevent schaffen Marken, die nicht die weitreichenden Vermarktungsrechte gekauft hatten, beeindruckende Wahrnehmungswerte. Hinter den FIFA-Hauptsponsoren Coca-Cola und Adidas sind Nike, Puma und McDonald's am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben.



So sorgte die Präsenz der beiden Ausrüster während der Matches für Wahrnehmungspunkte. Nike einerseits mit dem Finalisten-Team der Niederlande, der Kampagne "Schreib Zukunft" und sicher auch mit dem auffälligsten Schuhmodell des Turniers. Puma als Ausrüster nahezu aller afrikanischen Turnier-Mannschaften. Und McDonald's war mit seiner Eskorte in jedem Spiel dabei.



