Anruf von Gary Vanner

Video- und Voice-Callback

Teilnehmer bekamen von Vanner via Video- oder Sprachanruf drei Fragen gestellt. Unter allen Teilnehmern wurde eine Reise zum Finale des Stanley Cup verlost. Die Promotion wurde via Kronen Zeitung und Permission-SMS an Kunden des tele.ring-Tarifs "Gesponserter Basta" beworben. Für Sky ist dies die vierte Promotion mit Video- und Voice-Callback-Mechanik. Vor Vanner wurden Teilnehmer von Eishocke-Star Thomas Vanek, Heinz Prüller und Hans Krankl "zurückgerufen". "Die Ergebnisse der vorangegangenen Promotion-Kampagnen zeigten, dass eine derartige Interaktion mit den Teilnehmern und die Kombination mit klassischer Werbung hohe Responseraten bringt", kommentiert Sky Österreich-Marketingleiter Walter Fink.



