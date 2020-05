Anonym tötet Hausverstand

at // Niko Formanek fotografiert und scherzt. Bilder macht er für die Austria Presse Agentur. Scherzen tut er für sich selber und liefert immer wieder Kracher, wie die in der Wiener Muthgasse nicht so beliebt gewesene "Klone.at". Nach dem etwas ruhigeren letzten Satire-Jahren legt Formanek mit den salamiNEWS wieder los.