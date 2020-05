Angry Birds Fernseh-Flugshow

Samsung geht ab 4. Oktober mit Angry Birds und seinen Smart TV-Endgeräten auf Turnier-Tour und macht in neun Einkaufszentrum Halt, um seine Endgeräte, um Smart TV und die App-Welt der eigenen Plattform in Umgebunden mit hoher Publikumsfrequenz vorzustellen.



Diese Promotion-Tour läuft in der für das beginnende Weihnachtsgeschäft vorentscheidenden Phase bis Anfang Dezember. Damit Konsumenten, wenn sie das Weihnachtsgeld auf ihren Konten haben, die richtige Kaufentscheidung nach dem 2. Dezember treffen.



Die Angry Birds-Meisterschaft wird am zweiten Advent-Wochenende in Wien entschieden und unter den jeweils besten drei Teilnehmerinnen und Gamern der neun Vorrunden ausgespielt.



Aber zurück zur Marken-Entwicklung von Angry Birds, die auch maßgeblich von der Lizenzierung und der Etablierung neuer Konsumenten-Kontaktpunkten abseits des Games selbst, abhängt.



In Finnland richtet die Hotellerie-Gruppe Holiday Club in drei seiner Wellness-Hotels Angry Birds Activity Parks ein: