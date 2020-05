Anger Management-Rechte an Tele München

de, at, chAnger Management mit Charlie Sheen in der Hauptrolle hatte am 28. Juni 2012 im US-Kabelkanal FX Premiere. Die von Lionsgate - auch für Mad Men, Nurse Jackie oder Weeds verantwortlich - produzierte Comedy-Serie wird von der Tele München Gruppe nach Deutschland, Österreich (ATV) und der Schweiz importiert und hat sich "die Rechte" - ohne deren Umfang noch näher zu spezifizieren - gesichert.