Angemessenes ORF-Gehalt

at // ORF-Landesdirektoren und Landeshauptleute spielen gehaltsmäßig in der gleichen Liga, wiewohl man meinen könnte, dass hier gravierende Verantwortungsunterschiede bestehen. Es geht um die Gehaltsklasse 190.000 Euro jährlich. Die Vorarlberger Nachrichten befragten ORF Vorarlberger-Landesdirektor Wolfgang Burtscher nach der Angemessenheit dieser Gehaltshöhe. Burtscher: "Ich liege jedenfalls deutlich unter den 190.000 Euro." Er empfindet die Gehaltshöhe, die er nicht nennt, "nach 37 Jahren Arbeit beim ORF als angemessen." Die, rein rechnerisch, 118.000 Euro Personalaufwand pro ORF-Mitarbeiter sind, so Burtscher, "Altlasten aus früheren Jahren", die "im vertretbaren Ausmaß senkt" werden sollen. Die Kostensenkungen hält Burtscher für richtig und auch entsprechende Beiträge der Geschäftsführung sind unumgänglich. Vorarlberger Nachrichten, Seite A5