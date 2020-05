Angel Investoren verbünden sich

Die Vereinigung soll das Bewusstsein für Angel Investments in Österreich schärfen und Angel Investoren miteinander vernetzen.



Diese Finanzierungen sind in Österreich, neben den Förderungen durch die öffentliche Hand, wichtige Schrittmacher für Start-ups und junge Unternehmen. Angel Investoren schließen Finanzierungslücken mit Zwischen- und Mittelstandsfinanzierungen und stellen neben Kapital, Know-how, Expertise und Kontakte als Investitionsmittel zur Verfügung.



Auf diesem Gebiet hat Österreich Nachholbedarf. Laut einer OECD-Studie aus dem Jahr 2011 rangiert Österreich bei diesen Finanzierungsformen in Europa im unteren Drittel hinter Irland, Polen und der Türkei.