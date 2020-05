Anerkennungen für Vorarlberger Nachrichten

at Die Vorarlberger Nachrichten werden mit zwei "Awards of Excellence" beim European Newspaper Award ausgezeichnet. Das Grafik-Team der Tageszeitung erhält eine Belobigung für die Darstellung wie ein Formel 1-Bollide funktioniert und welche Kräfte auf die Fahrer wirken. Den zweiten Award of Excellence teilen sich die "VN" mit "Kleine Zeitung", "Salzburger Nachrichten", "Tiroler Tageszeitung", "Oberösterreichische Nachrichten" und "Die Presse" für das Euro 08-Magazin "Arena08". Vorarlberger Nachrichten, A5