Android überholt Apple

Aus der Analyse des eigenen Marktplatzes destillierte Adfonic zwei Trends, die die Wirksamkeit von sogenannten Sweet Spot-Kombinationen und Gender Targeting nachweisen sollen.



Mit Gender Targeting also der geschlechter-spezifischeren Ausrichtung mobiler Werbekampagnen lassen sich "wesentlich höhere Click-Through-Rates" als im Schnitt generieren. Was ja auf der Hand liegt und einen Binsen-Weisheit ist. Was in dieser Analyse als aufschlussreicher zu gelten hat, ist, dass Frauen in mobilen Kampagne zwar weniger klicken, jedoch über höhere Kaufabsichten und -bereitschaft verfügen und sich signifikant deutlicher für beworbene Angebote entscheiden.



Als Sweet Spot-Kombination versteht Adfonic Kampagnen und deren Ergebnisse, die in Rücksicht auf das jeweilige Umfeld und dessen Zielgruppe platziert werden. Hiermit lassen sich "besonders hohe Klickraten und TKPs erreichen", lautet die nicht ganz überraschende Schlußfolgerung des Unternehmens. Berücksichtigt man hier einzig die derzeit noch vorhandene Werbe-Akzeptanz, erklärt sich diese Schlußfolgerung von selbst.



atmedia.at