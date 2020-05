Android- überflügelt Apple-Durchdringung

Im Juli 2010 betrug die Android-Verbreitung in den Märkten 6,0 Prozent und legte innerhalb eines Jahres um 16,2 Prozent zu. Das zeigt die jüngste comScore MobileLens-Marktanalyse. Apple entwickelte sich im Periodenvergleich von 19,0 auf 20,3 Prozent.



Microsofts Betriebssystem-Anteil im Smartphone-Markt ging von 11,5 auf 6,7 um 4,8 Prozent zurück. Und Symbian von Nokia stürzt von 53,9 auf 37,8 Prozent ab.



Die Android-Nutzer in den europäischen Märkten verteilen sich zu 34,6 Prozent auf HTC, zu 31,7 auf Samsung, zu 15,1 Prozent auf Sony Ericsson sowie mit 5,8 Prozent auf LG und 3,6 auf Motorola.



In Deutschland dominiert die Android-Penetration Samsung vor HTC, Sony Ericsson, Motorola und LG.