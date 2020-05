Android greift an, Apple verteidigt gekonnt

Allerdings zeigen europäische Schlüsselmärkte bereits starke "Androidisierungstendenzen". In England und Spanien liegt der Marktanteil von Android-Phones bereits über jenem des iPhones. In Deutschland ist die iPhone-Welt fast noch heil und der Abstand zwischen den beiden Mitbewerbern beträgt 4,11 Prozent. Android liegt, laut madvertsie, bei 34 Prozent und das iPhone bei 38,11 Prozent.



Es gibt auch noch Anbieter wie Symbian, BlackBerry oder Windows Phone, die jedoch in mittleren und niedrigen einstelligen Marktanteilsbereichen agieren und getrost als Nischen-Anbieter in dem Markt zu klassifizieren sind.



Wie weit der Wettbewerb zwischen Apple und Android gediehen ist, spiegelt die madvertise-Statistik anhand der App-Downloads. Das diesbezügliche Android-Volumen liegt mittlerweile deutlich über jenem der iPhone-Apps. Das ist auch keine Kunst. Das Android-App-Angebot ist weitaus umfangreicher, da Apps nach ihrer Entwicklung nicht durch eine Prüfung müssen, wie dies im Falle der Apple-Apps notwendig ist. Ein grösseres und mehr Free-Apps umfassendes Angebot inklusive dynamischerer Durchdringung von Märkten mit Android-Smartphones resultiert in einem höheren App-Volumen.



Allerdings sind Android-Nutzer nicht ganz so intensive App- und Mobile-Internet-Nutzer wie diese ihre Pendants in der Apple-Welt sind. Was wiederum dazu führt, und wie madvertise auch reflektiert, dass das iPhone sowie dessen Medien- und Content-Angebot deutlich öfter und intensiver zur Platzierung von Mobile Marketing und Mobile Advertising-Kampagnen eingesetzt werden.



atmedia.at