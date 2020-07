Andreas Rudas leitet interimistisch RTL Ungarn

Die komplexe politische Situation, in der sich RTL in Ungarn befindet, führt zu einer personellen Änderung an der Spitze des Senders. Andreas Rudas übernimmt interimistisch die Leitung von RTL Hungary mit sofortiger Wirkung. Diese Funktion übt der frühere SPÖ-Politiker und langjährige Manager bei der WAZ und Magna zusätzlich zu seinem eigentlich Job aus. Er ist seit Dezember 2008 in der RTL Group, Europas größtem Rundfunkkonzern, als Executive Vice President für das Geschäft in Ost- und Südosteuropa sowie in Asien verantwortlich. Zu einem späteren Zeitpunkt soll ein CEO aus Ungarn die Geschicke des Senders leiten, "um die Bande mit der ungarischen Gesellschaft weiter zu stärken", wie es heißt.

RTL war in Ungarn Hauptleidtragender einer diskriminierenden Werbesteuer bei Medien. Als einziges Medienunternehmen muss RTL Klub den Höchststeuersatz von 50 Prozent auf seine Werbeeinnahmen bezahlen. RTL gilt in Ungarn bisher als regierungskritischer Sender. Nach Druck der EU sowie einer Klage des Senders geht es nun um die Rücknahme dieser Steuer. Vergangene Woche dementierte ein Sprecher des Konzerns noch Gerüchte über einen eventuellen "Kuhhandel".

Der bisherige Chef, Dirk Gerkens, der RTL Ungarn seit 2001 führte, soll innerhalb der Group wechseln.