Der Volks-Rock'n'Roller kommt jetzt ins Wohnzimmer

Wetten, dass...?" abgesetzt, " Musikantenstadl" laut Gerüchten in Gefahr: Und Andreas Gabalier zieht aus, den Samstagabend zu retten. Zur besten Sendezeit feiert " Gabalier - Die Volks-Rock'n'Roll-Show" am Samstag um 20:15 Uhr in ORF 2, ARD und SRF 1 Premiere. Für Aufsehen sorgte bereits die Aufzeichnung eine Woche zuvor in Füssen im Allgäu - Drohnen-Crash und Feueralarm im Festspielhaus sei Dank.

Als Bühnenshow und Roadmovie zugleich wird die vergangenen Samstag aufgezeichnete TV-Unterhaltungsshow angekündigt. In Einspielfilmen führt der selbst ernannte Volks-Rock'n'Roller sowohl in seine Heimat Steiermark als auch zu "den Wurzeln des Rock'n'Roll" in die USA, trifft passend dazu sein Idol Jerry Lee Lewis und weniger passend auch Schmusesänger James Blunt. Die Festspielhausbühne selbst teilt sich Gabalier mit einer Riege an musikalischen und bunten Gästen von Zucchero bis Peter Kraus.