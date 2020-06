Andreas Gabalier begrüßt Scorpions in eigener Fernsehshow

Drei Monate vor der Aufzeichnung seiner eigenen Samstagabend-Fernsehshow hat der österreichische Volksmusiker Andreas Gabalier am Freitag seine ersten Gäste vorgestellt. Demnach begrüßt er die Scorpions, Status Quo, The BossHoss, The Baseballs und Rea Garvey in der rund zweistündigen Sendung, die im September auf ORF2 ausgestrahlt wird.

"Es ist eine große Ehre, mit Idolen zusammenzutreffen, die mich in der Jugend geprägt haben. Es sind Größen aus der Schallplattensammlung meines Vaters dabei", sagte der 29-jährige Musiker bei der Vorstellung der Show am Freitag in Füssen im Allgäu. Dort soll die Eurovisionssendung vom ORF, dem Bayerischen Rundfunk/Das Erste und dem Schweizer SRF am 30. August aufgezeichnet werden.