Anders-Sonntage mit der Sonntag-Presse

atDie Presse am Sonntag zeigt sich per Kommunikationskampagne wie sie sich selbst im Kontext zur wochentags erscheinenden Presse sieht und wie sie wahrgenommen werden will. Eine "Imagekampagne, die die Besonderheiten" akzentuiert, nennt das Medien-Unternehmen diese Vermittlungstätigkeit. Oder kurz gesagt: Am Presse-Sonntag gelten andere Regeln. Und das schlägt sich im Kreativkonzept nieder.