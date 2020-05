Anders macht Platz für Mikael

int // Mikael Ohlsson ist designierter Nachfolger von Anders Dahlvig an der Spitze von Ikea. Er wurde vom Vorstand der Ingka Holding BV zum Konzernchef ab 1. September 2009 bestellt. Ohlsson begann vor 30 Jahren in der Teppichabteilung der schwedischen Ikea-Filiale in Linköping. Er ist seit 15 Jahr Mitglied der Konzernführung und derzeit als Region Manager für Südeuropa und Nordamerika tätig. Anders Dahlvig stand zehn Jahre an der Konzernspitze. Während dieser Zeit wurde die Zahl der Ikea-Einrichtungshäuser von 130 auf 270 und der Umsatz von 7,3 auf 21,3 Milliarden Euro gesteigert. atmedia.at