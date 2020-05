An Wahlzuckerln ersticken

Die Musterschüler-Digitalisierung in den Jahren 2007 und 2008, die Medienstaatssekretärbetrieb und die bis 2012 Zeit gehabt hätte, hat ebenso ihre Sogwirkung auf den ORF-Strudel. Den medialen Strukturwandel hat die Politik dafür ignoriert. Darüber hinaus verteilen sechs von neun Bundesländern Mittel aus der ORF-Gebühr in Millionenhöhe untereinander. Das heiße Eisen will Medienstaatsekretärtunlichst nicht angreifen. Sonst tobt die Föderalismus-Furie imBundeskanzleramt. Dafür ist das alte Proporz-Gespenst den rot-schwarzen Parteizentralen entkommen und sucht sich gerade seinen Weg auf den Küniglberg. Dagegen scheinen die Österreicher allergisch zu sein. So meinen 58 Prozent der Österreicher in einer von OGM für profil angestellten Umfrage, dass der Politikeinfluss im ORF zu hoch sei.