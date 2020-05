An der Outlinie

Klage und Sponsorverlust drohen

Wie der NDR berichtet wurde der Veranstalter des Tennis-Turniers mittlerweile von den staatlich konzessionierten Spielbanken des Landes Schleswig-Holstein wegen der Sponsorwahl abgemahnt, da er dem Werbeverbot für in Deutschland nicht lizenzierte Glückspielbetriebe widerspreche. Ein Klage droht. Und die Konsequenz daraus kann sein, dass bet-at-home.com das Sponsorship zurück ziehen muss. In der Vergangenheit hat sich bereits bwin.com am deutschen Werbeverbot für nicht-deutsche Glückspielanbieter, dass im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 verschärft wurde, die Zähne ausgebissen. Zuletzt musste der Fußball-Club AC Milan an FC Bayern rund 200.000 Euro Strafe zahlen, da der italienische Club in Trikots mit dem bwin-Logo zu einem Match angetreten war.