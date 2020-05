An der Grenze zur Seriosität

at // InGame-Advertising ist derzeit vielbesprochendes Trend-Thema in der Marketing-Welt. Wie in Games geworben werden kann, sollte zumindest seit der ORF-SkiChallenge ein Begriff sein. Jetzt geht es mehr darum, die richtigen sowie valide und vergleichbare Kontaktzahlen zu bekommen. Die Werbewirkung von InGame-Formaten wird anhand der Sichtbarkeit der Einblendung im Spielgeschehen berechnet und die AdImpression auf Fullbanner-Größe hochgerechnet. Unklar ist jedoch an welcher Reporting-Kultur sich InGame-Advertising anlehnen soll.