American Pie flasht auf GMX.at

Flashbar XL ist von United Internet Media Austria als eigene Weiterentwicklung und als "Vorreiter einer neuen Generation von Qualitätswerbemittel" ausgewiesen.



Die elementaren Fähigkeiten des Werbemittels sind dessen selbständige Skalierbarkeit an die nutzer-definierten Browser-Umgebungen. Daraus folgt eine individualisierte und technisch idealtypische Auslieferung des Werbemittels an die GMX.at-Nutzer. Die Inhaltsdarstellung bewegt sich daher immer an der Maximal-Grenze. Der Flashbar XL ist mit "Klebstoff" hinterlegt. Das heißt, dass Werbemittel immer im Sichtfeld der adressierten Nutzerin am unteren Browser-Rand bleibt.



Der entscheidende Werbewirkungseffekt entsteht jedoch durch den Mouse-over-Kontakt durch die Nutzerschaft. Das Format klappt auf und der expandierte Flashbar XL transportiert eine Videoplatzierung.