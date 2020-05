American Express verrät Wiener Geheimnisse

atMit Vienna's Secrets schlägt American Express einen neuen Kommunikationsweg ein, um Akzeptanzpartner innerhalb Wiens zu empfehlen. Per iPhone-App werden ein ausgewählter Kosmos an Mode-, Kunst-, Gastronomie- und Hotellerie-Angeboten vorgeschlagen. Diese Auswahl, die sich per Definition um "besondere Locations und Geheimtipps" dreht, traf die Agentur Goldstern. Die mobile Umsetzung dieses Shopping-Guides besorgt Lucy Marx.