Ambuzzador überzeugt Garnier

Garnier sucht in einem ersten Schritt via Facebook Kandidatinnen aus deren Kreis in weiterer Folge eine Markenbotschafterin für eine Werbekampagne ermittelt wird. Seit 12. März läuft diese Model-Wahl innerhalb der Community. Die Gemeinschaft wählt fünf Anwärterinnen. Die Letztentscheidung hat eine L'Oréal-Fachjury. Dieses Casting erfolgt mittels eigener Facebook-App, die auf auf der Garnier-Brandpage platziert ist.