Amazon wechselt zu Initiative

intAmazon konsolidiert seinen globalen Media-Etat in der Interpublic-Agentur Initiative. Die Agentur setzte sich in der letzten Runde des Pitchs gegen Etathalter Mindshare und Mediacom durch. Wobei die GroupM-Agenturen nicht den gesamten Etat abgeben müssen und beispielsweise MEC weiterhin als Amazons Digital-Media-Agentur in den USA fungiert.