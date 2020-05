Amazon umsatzstärkster Shop in Österreich

Diese vier Shops der beiden genannten Anbieter gehören zu jenen zehn E-Commerce-Anbietern in Österreich, die für 32,2 Prozent des Umsatzvolumens des Marktes ausmachen.



Das EHI Retail Institute beziffert den österreichischen E-Commerce-Markt mit 1,6 Milliarden Euro.



74 Prozent der österreichischen Online-Einkäufer bezahlen in den Web-Shops und auf den Marktplätzen per Kreditkarte. Konsumenten bekommen im Schnitt 3,7 Zahlungsverfahren angeboten.



Die Versandart verschweigen oder verstecken 34 Prozent, der, laut EHI Retail Institute in der Studie erfassten 250 Online-Shops. 30,4 Prozent der Anbieter versenden die Bestellungen an ihre Kunden via Deutsche Post DHL und 17,6 Prozent mit der Österreichischen Post. Im Vergleich dazu werden in der Schweiz 44 Prozent dieser Zustellungslogistik von der Schweizerischen Post abgewickelt.



Abschließend ist auch die Social Media-Durchdringung unter den E-Commerce-Anbietern ausgewiesen. Österreichs Händler sind "zu fast zwei Drittel", und zwar mit einer Facebook-Dependance, in den sozialen Medien angekommen. Im Nachbarland beträgt diese Verbreitung 41,6 Prozent.