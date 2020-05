Amazon ist umsatzstärkster Online-Shop

atSowohl in Deutschland als auch in Österreich ist Amazon.de die bevorzugteste Online-Einkauf-Adresse. Zumindest laut iBusiness und EHI Retail Institute. Der Retailer erwirtschaftete in Deutschland im Jahr 2010 einen Umsatz in Höhe von 2,5 Milliarden Euro und in Österreich einen geschätzten Umsatz von 204,4 Millionen Euro.