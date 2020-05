atAMA Marketing affichiert für die österreichischen Gärntereien eine Plakat-Kampagne. Von 15. bis 31. März wird ein Sujet an 2.000 Plakatstellen landesweit affichiert. Die Botschaft: "Prächtigst beraten in Ihrer Gärtnerei!". In der kreativen Umsetzung wurde eine typografische Lösung gewählt. Aus den Worten der Tipps und Ratschläge die Gärtner geben, wurde eine Blume gestaltet.