Am Schauplatz eines Geburtstagsfestes

at1970 bis 2010. Welcher Teil das bereits war oder wieviel diese 40 Jahre des Lebens des Magazins profil sind, wissen wir nicht. Weitere 40 Jahre könnten es werden, wenn sich die österreichische Medien- und Printmedienlandschaft in der gegenwärtigen Stabilität weiter entwickelt. Jedenfalls sind 40 Jahre Qualitätsjournalismus, der ja durchaus auch ein wandelbares Wesen ist, zu würdigen. Die Druckerschwärze des Jubiläumsheftes ist getrocknet. Das Geburtstagsfest von vergangenem Montag sollte niemandem mehr in den Knochen stecken. Blicken wir kurz zurück auf die Riege der Honoratioren und Notablen, die sich im Oberen Belvedere in Wien als Gratulanten einstellten: Alles Gute zum Geburtstag profil! atmedia.at