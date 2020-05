at // Kurier-Kolumnist Alfred Payrleitner sehnt sich den Eingriff der Politik im ORF herbei. "Wer jetzt vor einer neuen Machtergreifung der Politik warnt, ist am falschen Dampfer. Angesichts der Lawine an Probleme möge sie endlich eingreifen!", ruft er uns heute zu. Was löst in Payrleitner diese Sehnsucht aus: "Weil Alexander Wrabetz nicht nur ein notorischer Zuspätkommer, sondern auch ein Cunctator (Zauderer) ist, bilden sich neue Machtzentren im Hause. Projekte entstehen willkürlich, Missmut und Intrige gedeihen wie selten zuvor. In Zeiten, die nach Führung schreien, fehlt dem ORF eine Persönlichkeit, die klare Signale setzt." Wie steht es um die Verantwortung der Politik für diese Zustände? Kurier, Seite 2