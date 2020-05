de // "Wir saßen mit 25 Mann in einer umgebauten Garage in Luxemburg", präzisiert Helmut Thoma den RTL-Gründungsmythos. Sein Rückblick auf 25 Jahre Privatfernsehen ist pointiert. "In den ersten Jahren ist es relativ egal, was wir senden!". Deshalb gab es "Tutti Frutti", Peter Steiners Theatersstadl und allerhand erotische Programminhalte. Thoma: "Das war notwendig, weil wir auffallen mussten." Kleine Zeitung, Seite 2 u. 3