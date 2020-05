Am Anfang war das Wort

at // Das Knistern in der Hochspannungshalle im Wiener Arsenal war spürbar. Die Columbus-Nacht lockte rund 400 Dialogmarketer in jene Halle in der früher künstliche Blitze erzeugten. In dieser Nacht erhellten die Blitzlicht-Gewitter der anwesenden Fotografen die Columbus-Statuetten und die Gesichter jener, die diese Trophäen für ihre beispielgebenden Kampagnen erhielten. Die Einen siegten und die Anderen feierten einen Abend in der Gewissheit, dass mit ihren Kommunikationslösungen neues Vertrauen für etablierte und neue Produkte hergestellt wird. In den Stroboskopblitzen des Clubbings mündete und endete die diesjährige Columbus-Nacht. Ein neues Columbus-Jahr hat begonnen.