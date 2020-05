Alte Vertraute

Bedeutungslose neue Medien

Die in Baltimore angestellte und daher grundsätzlich nur für den US-Markt gültige Analyse zeigte, dass Rezipienten primär ihren gewohnten Medien - in diesem Fall Zeitungen und lokalem Fernsehen - vertrauen. "95 percent, came from traditional media - most of them newspapers", heißt es dazu im PewResearch-Summary. New Media, Blogs, Twitter und lokale Websites spielen zumindest für die Leser in Baltimore kaum eine Rolle, um ihren Nachrichtenbedarf zu decken.