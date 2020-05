Alpenüberquerung passiv und ohne Elefanten

Denn es beginnt eine Bewerbsfrist für jene 30 handverlesenen Teilnehmer zu laufen, die 864 Kilometer, acht Etappen und fünf Länder in kürzester Zeit hinter sich bringen werden. Gemacht wird die Seite wie bereits in der Vergangenheit von zooom productions in Fuschl. Die Agentur ist für Design, Kommunikation und Organisation von Red Bull X-Alps verantwortlich.