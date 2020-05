Alpenord wird Zeta Medienservice-Betrieb

Materzok, bereits seit Juni 2010 für den Vermarkter tätig, ist nun für sämtliche verkaufsstrategischen Agenden sowie die Entwicklung neuer Werbeprodukte und Content-Kooperationen verantwortlich.



Preusser ist für das Marketing sowie die Konzeption von Sonderthemen und Verkaufsaktionen verantwortlich. Sie ist seit Jänner 2011 für Alpenord tätig.



Beide Damen, die auf eine gemeinsame Zeit im Kurier.at-Sales-Team verweisen können, sorgen gleichermaßen für die Kundenbetreuung. Als Dritter im Bunde ist Stefan Hörhan für das Kampagnen-Management zuständig.



Marcus Kleemann, Geschäftsführer von Zeta Medienservice und von gastrojobs.at, verweist in diesem Zusammenhang auf die synergetische Kompetenz-Bündelung im Unternehmen, die die Online-Stellenmärkte des Unternehmens und Alpenord miteinander verbindet um beispielsweise auf dem Sektor Employer Branding zu reüssieren. Er kündigt darüber hinaus für dieses Frühjahr einen weiteren gemeinsamen Brand der Salzburger Nachrichten und Oberösterreichischen Nachrichten an, mit "dem wir uns noch stärker am Stellenmarkt positionieren werden.



atmedia.at