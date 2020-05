Alpenglühen Internetservice muss saniert werden

Das 2006 gegründete und von Marcus Bitter und Michael Gutternig geführte Unternehmen muss saniert werden, um unter anderem zu versuchen die Ansprüche von 19 Gläubigern abzudecken. Ihnen wird eine 20-Prozent-Abdeckung ihrer Forderungen angeboten.



Bei Alpenglühen sind zum Insolvenz-Zeitpunkt 2,86 Millionen Euro Passiva aufgelaufen. Ihnen stehen knapp 800.000 Euro Aktiva gegenüber.



2012 verlor das Unternehmen einen 2011 gewonnen Investor. Und eine Neuausrichtung des Unternehmens war bereits 2013 aufgrund der fehlenden finanziellen Ressourcen bereits 2013 nicht mehr möglich.



Bitter und Gutternig launcht im Jahr 2011 das Social-Network World of Sport, das Alpengluehen.com ablöste.



World of Sport wurde seither als Woosp.me betrieben. Im Frühjahr 2014 ging dieses Sport-Network in das Eigentum der in München ansässigen woosp Internet Services GmbH über. Dieses Unternehmen wird wiederum von Martin Benger und Christian Tomaschek geführt.