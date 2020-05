Almer wird Goldbach Media-Geschäftsführer

Almers Verantwortungsbereich wird damit ausgedehnt. An seiner bisherigen Vermarktungstätigkeit rund um die Werbezeiten und -inventarien der TV-Programme Viva Austria, Nickelodeon Austria und Comedy Central, diverser Teletext-Angebote und des digitalen MediaWall-Netzwerkes, das in österreichischen Bahnhöfen installiert ist, ändert sich nichts.



Dafür obliegt Almer die Präsentation des Unternehmens nach Außen - wofür er sich in der Vergangenheit als prädestiniert erwiesen hat - und der Ausbau des Vermarktungsportfolios. Almer steht seit 2008 im Dienste von Goldbach Media Austria. Davor war er vier Jahre für den Musiksender gotv sowie für Antenne Wien und Antenne Salzburg.



Almers Avancement entlastet wiederum Goldbach Austria-Geschäftsführer Maurizio Berlini, der seit geraumer Zeit für den Vermarkter elektronischer Medien regelmässig Aufgaben in osteuropäischen Märkten des Unternehmens wahrnimmt.



atmedia.at