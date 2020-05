Almdudlers Alpenkräuter aufgefrischt

Die Etiketten der vier Almdudler-Variationen - Traditionell, Zuckerfrei, G'Spritzt, Still - wurden von der Agentur so weiter entwickelt, dass sie in der Wahrnehmung der Konsumenten Markenwerte wie Qualität, Tradition, Erfrischung sowie den Österreich-Bezug hinterlassen.



Um die emotionale Ebene der Etikette zu intensivieren, umrahmte co2 das Trachtenpärchen und die sie begleitende Berglandschaft mit einem Herz. "Uns war es wichtig vor allem die Emotion, die man mit Almdudler verbindet auch auf den Etiketten widerzuspiegeln", kommentiert co2-Geschäftsführer Norbert Kraus die Etiketten nach getaner Arbeit.



