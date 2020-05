Allmächtige Musik

at // Was für eine Kampagne! Die Nokia-Online-Kampagne "Music Almighty" hat ihre Durchsetzungskraft bewiesen und geht aus dem AdLink Online Impact Test im dritten Quartal mit einem Impact-Wert von 50 Prozent hervor. Der Durchschnittswert der in dem Zeitraum gelaufenen und getesteten Kampagnen liegt bei 7,8 Prozent. Die Kampagne blieb mit Bild- und Textelementen und Hauptaussagen der Sujets nachhaltig in Erinnerung. Die "Music Almighty"-Kampagne von Nokia wurde von beyond interaction/Mediacom umgesetzt. Zum Einsatz kamen die Werbemittel Wide Skyscraper, Bigsize Banner sowie ein Skin-Branding im Winamp Music Player. atmedia.at zum AdLink Online Impact Test-Gesamtergebnis 3. Quartal