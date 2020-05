Alles wird gut, sagt Herr Lévy

int // "Nichts ist langweiliger als der gewohnte Geschäftsalltag". Und: "Krisensituationen sind jene Gelegenheiten, die es uns möglich machen, dass wir Dinge danach besser machen und mit der Routine brechen". Betont optimistisch gibt sich Publicis Groupe-CEO Maurice Lévy im Financial Times-Interview. Lévy konzentrierte sich auf den Silberstreifen am Horizont und ist überzeugt, dass die Agenturgruppe besser als die Mitbewerber performt und gestärkt aus der Rezession hervorgehen wird. Am meisten leiden werden, so Lévy, 2009 die Agenturen in der "fetten Mitte".