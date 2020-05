Alles wird gut-Offensive

at // News will sich in den kommenden Wochen zur Königin der Herzen machen und startet mit 15. Jänner die Serie "Alles wird gut" um eine positive Grundstimmung in Österreich herzustellen. Neben der redaktionellen Arbeit - "ausführliche Interviews mit den führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Industrie" - ist leser-generierter Content gefragt. Das Magazin sucht "kreative Ideen kleiner, heimischer Unternehmen zur Verbesserung des allgemeinen Klimas in Österreich" und zeichnet die Besten aus. Zwölf Wochen später wird alles gut sein. atmedia.at