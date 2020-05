Alles und nichts

de, int // Allzuoft stehen sich klassischer Journalismus und die partizipative Berichterstattung aus dem Web 2.0 gegenüber. Das was beide vereint, ist die Grenzziehung und das ambitionierte Vertiefen des Grabens dazwischen. Und was sie weiters vereint, ist eine veritable Krise. Der klassische Journalismus verliert an Bedeutung und das Anrecht auf die Deutungshoheit. Der partizipative Journalismus versucht mit aller Gewalt den klassischen Medien den Rang abzulaufen und stößt dabei an seine Grenzen. Ein geglückte Symbiose hat sich rund um den britischen Guardian entwickelt. "Der Spiegel" berichtet von der Gratwanderung. Der Spiegel, Nr. 20, Seiten 62 f.