Alles Okidoki ohne Rolf Rüdiger

at // Drei Monate nach Launch des neuen Kinderprogramms Okidoki und der Pensionierung von Confetti und der frechen Ratte Rolf Rüdiger zieht der ORF eine positive Bilanz. Das ORF 1-Kinderprogramm erreicht von Montag bis Freitag zwischen sechs und acht Uhr morgens unter den 3- bis 11-Jährigen einen Marktanteil von 42,3 Prozent im November. Gegenüber November 2007 hat sich dieser Anteil mehr als verdoppelt. Am Wochenende stieg der Marktanteil in dieser Zielgruppe um sieben Prozentpunkte auf 25,3 Prozent.