usa // Unscheinbarer Außenauftritt, Unnahbarkeit vermitteln und die Preise hoch halten. Mit dieser Attitüde kann man nicht verkaufen. In den USA scheinbar schon. Die Textilkette Abercrombie & Fitch legt diese "Bunker-Mentalität" an den Tag und generiert damit die gewünschte Aufmerksamkeit. Dieses auf "Reverse Psychology Marketing" aufgebaute Prinzip ist stringent und zieht Kunden an, die sich vor der werblichen Reizüberflutung in Sicherheit bringen wollen.