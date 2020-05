Alle Text bei sich haben

de // Neue Medien verändert auch die Wertschöpfungskette der Buchverlage. Ein Text erhält mittlerweile erst in Buchform einen Korpus und Haptik. Und Autoren erarbeiten via Netzwerken ihre Werke. Bestseller-Autor Paulo Coehlo nutzt Blogs und verschiedene Internet-Foren um mit Lesern zu diskutieren, um Anregungen zu holen, Rohtexte zu publizieren und eine interessierte Community am Produktionsprozess antizipieren zu lassen. Autoren leisten und steuern damit die Kommunikationsarbeit die Verlage zum Erscheinen eines Titels machen. Sie übernehmen die Vermarktung, dann folgt die selbständige Lektorierung, der digitale Vertrieb, etc. Der Buchverlag hat ohne Markennamen keine Zukunft, wenn ein Autor nur mehr eine Druckerei für die Herstellung von Kleinauflagen braucht.